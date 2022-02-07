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القضاء الكويتي يأمر باستمرار حبس 6 متهمين في قضية تمويل "حزب الله"

أخبار العالم العربي

القضاء الكويتي يأمر باستمرار حبس 6 متهمين في قضية تمويل
AP Hussein Malla
عناصر من "حزب الله" اللبناني
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أصدر قاضي تجديد الحبس بالكويت، قرارا يقضي باستمرار سجن 6 متهمين في قضية دعم وتمويل "حزب الله" اللبناني ماليا، عبر لجان خيرية، ورفض طلبات إخلاء السبيل المقدمة من دفاع المتهمين.

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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع قوله إن "النيابة العامة انتهت من جمع التحريات والتحقيقات النهائية في القضية، حيث يتوقع صدور قرار في ملف القضية قريبا".

وفي 3 فبراير، أعلنت النيابة العامة الكويتية، إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية دعم وتمويل "حزب الله"، بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم.

كما أصدرت النيابة العامة، في 24 يناير الماضي، قرارا يقضي بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين في القضية بكفالة 5 آلاف دينار، لكل منهم مع منعهم من السفر.

المصدر: "القبس"

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