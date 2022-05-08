الأردن: الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا سيتسلمان جائزة "الطريق إلى السلام" في نيويورك

أكد الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبد الله سيتسلمان غدا الاثنين، جائزة "الطريق إلى السلام"، ضمن زيارة عمل إلى الولايات المتحدة.

وتأتي الجائزة، التي تمنح من قبل مؤسسة "الطريق إلى السلام" التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة، "تقديرا لدور جلالتيهما في تشجيع الحوار والوئام بين الأديان، وتعزيز فرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين".

وسيلتقي الملك عبد الله الثاني في نيويورك، مع رئيس وأعضاء جمعية الأطباء الأردنيين في أمريكا، وعدد من الأطباء الأردنيين المتميزين في الولايات المتحدة، حرصا على التواصل مع الأردنيين المغتربين والاطلاع على إنجازاتهم والاستماع لمقترحاتهم.

وأشار الديوان الملكي إلى أن العاهل الأردني سيلتقي أيضا عددا من القيادات المسيحية في الولايات المتحدة للتأكيد على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة وحماية حقوقهم في الأراضي المقدسة.

وسيتوجه الملك عبد الثاني إلى واشنطن، لمتابعة زيارة العمل التي بدأها يوم أول أمس الجمعة.

المصدر: "بترا"