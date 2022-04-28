الملك الأردني غادر إلى الولايات المتحدة بزيارة خاصة تتبعها زيارة عمل

غادر الملك الأردني عبدالله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبدالله، صباح اليوم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله غادرا اليوم أرض الوطن، في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

المصدر: "بترا"