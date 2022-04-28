التحالف العربي: سيتم إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين بمبادرة إنسانية من المملكة

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية أنه "سيتم إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، بمبادرة إنسانية من المملكة".

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيرا من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعما لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام و جهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادىء الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018 باتفاقية ستوكهولم".

وأشار العميد المالكي إلى أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ163 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى عاصمة الجمهورية اليمنية (صنعاء)"، مؤكدا أن "ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية".

المصدر: "واس"