 
مباشر

"أنصار الله": لا تقدم في أهم بنود الهدنة الإنسانية

أخبار العالم العربي

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swcq

قال المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد عبد السلام، إن أول شهر للهدنة الإنسانية يكاد أن ينقضي دون تقدم في أهم بنودها وهو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي".

وكتب عبد السلام في تغريدة على "تويتر": "أول شهر للهدنة الإنسانية يكاد أن ينقضي دون تقدم في أهم بنودها وهو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ودول العدوان تتحمل كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة، وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها وفقا للاتفاق".

هذا ودخلت الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الحالي، ومن المقرر أن تستمر لمدة شهرين.

وبموجب هذه الهدنة "تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا"، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا