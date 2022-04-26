"أنصار الله": لا تقدم في أهم بنود الهدنة الإنسانية

قال المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد عبد السلام، إن أول شهر للهدنة الإنسانية يكاد أن ينقضي دون تقدم في أهم بنودها وهو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي".

وكتب عبد السلام في تغريدة على "تويتر": "أول شهر للهدنة الإنسانية يكاد أن ينقضي دون تقدم في أهم بنودها وهو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ودول العدوان تتحمل كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة، وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها وفقا للاتفاق".

أول شهر للهدنة الإنسانية يكاد أن ينقضي دون تقدم في أهم بنودها وهو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ودول العدوان تتحمل كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة، وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها وفقا للاتفاق . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 26, 2022

هذا ودخلت الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الحالي، ومن المقرر أن تستمر لمدة شهرين.

وبموجب هذه الهدنة "تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا"، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

المصدر: RT