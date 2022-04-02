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اليمن.. دخول الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة حيز التنفيذ

اليمن.. دخول الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة حيز التنفيذ

أخبار العالم العربي

اليمن.. دخول الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة حيز التنفيذ
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دخلت منذ قليل الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن حيز التنفيذ، حيث ستستمر لمدة شهرين.

ويوم أمس السبت، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان "استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الساعة 19:00".

وبموجب هذه الهدنة "تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا"، وفق ما جاء في بيان لمكتب غروندبرغ. 

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

كما تشمل البنود أيضا عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن. 

المصدر: RT

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