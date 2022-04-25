"أنصار الله" تعلن الإفراج عن طاقم سفينة "روابي" الإماراتية

أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد عبد السلام الإفراج عن طاقم سفينة الشحن الإماراتية "روابي" المحتجزة في اليمن منذ قرابة 4 أشهر.

وكتب عبد السلام في تغريدة على "تويتر": "بناء على مساعي عمانية وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم الافراج عن طاقم السفينة الإماراتية (روابي) التي دخلت المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية، إضافة إلى نقل معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة".

بناء على مساعي عمانية وبعد أخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمه تم الافراج عن طاقم السفينه الاماراتية (روابي) التي دخلت المياه الاقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية ، اضافة الى نقل معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 25, 2022

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، أعلن في يناير الماضي أن "مليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن "روابي" قبالة ميناء الحديدة"، لافتا إلى أن "السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات".

فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عن "احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية".

المصدر: RT