ليبيا.. ضبط أكبر وكر لصناعة الخمور

تمكن أعضاء مكتب تحريات تاجوراء ومكتب الدوريات التابعون لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا، من مداهمة وكر لتصنيع الخمور في مزرعة بمنطقة تاجوراء.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور على "فيسبوك" أن عملية المداهمة التي قامت بها الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط (55000 ألف لتر) من الخمور المحلية الصنع، مشيرة إلى أن هذا المصنع يعد من أكبر المصانع التي تم ضبطها بالمنطقة وبمدينة طرابلس.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المصدر: RT