 
مباشر

ليبيا.. ضبط أكبر وكر لصناعة الخمور

أخبار العالم العربي

ليبيا.. ضبط أكبر وكر لصناعة الخمور
الصورة من "فيسبوك"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swcn

تمكن أعضاء مكتب تحريات تاجوراء ومكتب الدوريات التابعون لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا، من مداهمة وكر لتصنيع الخمور في مزرعة بمنطقة تاجوراء.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور على "فيسبوك" أن عملية المداهمة التي قامت بها الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط (55000 ألف لتر) من الخمور المحلية الصنع، مشيرة إلى أن هذا المصنع يعد من أكبر المصانع التي تم ضبطها بالمنطقة وبمدينة طرابلس.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا