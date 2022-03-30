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"التوافق معكم يعني نهاية البلد".. الصدر ينشر بيانا شديد اللهجة بعد فشل جلسة اختيار الرئيس

أخبار العالم العربي

AFP
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 أبدى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، موقفا بعد فشل مجلس النواب في عقد جلسة اختيار رئيس البلاد، أكد فيه رفضه القاطع للتوافق مع  قوى "الإطار التنسيقي".

 وكتب على حسابه في "تويتر": "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد. لا للتوافق بكل أشكاله، فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقة محاصصاتية".

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وأضاف: "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".

وخاطب الصدر الشعب العراقي قائلا: "أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة والشعب لن يركع لهم إطلاقا".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق، بأن مجلس النواب فشل من جديد في عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

المصدر: RT

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