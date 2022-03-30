مجلس النواب العراقي يفشل مجددا في عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بأن مجلس النواب فشل من جديد في عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

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وذكر مراسلنا، أن الجلسة المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث لم يحضر سوى 145 نائبا من أصل 329، بينما يحتاج النصاب ليكتمل 220 نائبا على الأقل.



ويوم السبت الماضي فشل المجلس أيضا في عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية رغم حضور نحو 200 نائب.

ويعتبر "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية معترضة على نتائج الانتخابات والاتحاد الوطني الكردستاني، أبرز المقاطعين للجلسات.



المصدر: RT