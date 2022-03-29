"بسبب عجز الحكومة عن حمايته".. الحزب الديمقراطي الكردستاني يهدم مقره في بغداد

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هدم مقره في بغداد بعد يومين على إحراقه من قبل أشخاص "غاضبين".

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وذكر مراسلنا، أن آليات جرافة كبيرة هدمت مقر الحزب في منطقة الكرادة ببغداد احتجاجا على ما أسماه أعضاء في الحزب "عدم قدرة الحكومة العراقية على حمايته".

ويوم أمس، أعلن الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق إيقاف نشاطاته بعد أقل من 24 ساعة على إحراق مقره في بغداد.

وتجمع العشرات من أنصار الفصائل المسلحة أمام مقر الحزب في بغداد في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، وقاموا باقتحامه وإشعال النيران فيه، بعد أن نشر الكاتب نايف الكردستاني المحسوب على الحزب، تغريدة "أساء فيها للسيستاني".

المصدر: RT