 
مباشر

مقتدى الصدر: اليوم ثبتنا ولن نعود إلى "وصفة العطار"

أخبار العالم العربي

مقتدى الصدر: اليوم ثبتنا ولن نعود إلى
Gettyimages.ru
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sop5

أعرب زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، السبت، عن شكره للكتل التي حضرت جلسة مجلس النواب اليوم.

وقال الصدر، في تغريدة على "تويتر": "شكرا لكل من حضر الجلسة حبا بالعراق: شكرا تحالف إنقاذ الوطن، شكرا امتداد، شكرا الجيل الجديد، شكرا للاخوة المستقلين".

وأضاف: "هؤلاء ما أرعبهم تهديد ولا أغراهم ترغيب"، مردفا: "ويتجدد موعدكم في الأربعاء القادم مع من يلتحق مجددا لنزيح الفساد والتبعية والتوافقية: #حكومة_أغلبية_وطنية".

وتابع: "ولن نعود لـ(خلطة العطار).. فاليوم ثبتتا وأثبتنا أن لا مكان للمحاصصة.. فكانت أجمل فسيفساء عراقية لا شرقية ولا غربية".

إقرأ المزيد
الرئيس العراقي يصدر بيانا بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس الجمهورية
الرئيس العراقي يصدر بيانا بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس الجمهورية

ولم ينجح مجلس النواب العراقي اليوم السبت في إكمال نصاب جلسته للتصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا