الخارجية الفلسطينية: نتواصل مع الصليب الأحمر لإجلاء طلابنا من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجلاء الطلاب وأفراد الجالية الفلسطينية من أوكرانيا.

وقال أحمد الديك مستشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني: "تواصلنا مع الصليب الأحمر الدولي في وقت مبكر لتوفير ممرات آمنة لإجلاء طلبتنا وأسرنا من مدينة سومي وغيرها".

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وأكد أن بلاده بادرت منذ بداية أزمة مدينة سومي، وقبل عديد الدول برفع مذكرة رسمية للصليب الأحمر الدولي لتوفير ممر آمن عبر الجهات الدولية المختصة.

ولفت إلى أن بعض الممرات الآمنة "قد تم فتحها بالفعل"، مضيفا أن "الجهود متواصلة لإجلاء طلبتنا وأسرنا من سومي، عندما يتم الإعلان عن تفاصيل الممر الآمن والإجراءات المتعلقة به".

ولفت إلى أن السفارات الفلسطينية في كل من بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا تواصل استقبال الطلبة وأفراد الجالية الفلسطينية الذين يتم إجلاؤهم.

المصدر: "وكالة الانباء الفلسطينية"