طلبة فلسطينيون يتهمون السفارات الفلسطينية في أوروبا بالتقصير

اتهم طلبة فلسطينيون تمكنوا من الخروج من أوكرانيا في الأيام الأخيرة السفارات الفلسطينية في الدول الأوروبية بالتقصير، مؤكدين أن أحدا لم يلتفت إليهم.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في عموم أوكرانيا حاتم عودة، إن عددا من السفارات الفلسطينية في أوروبا لم تقدم العون والمساعدة للفلسطينيين الذين تمكنوا من الخروج من أوكرانيا، وأنه على مدار الساعة ترد اتصالات من الشبان الفلسطينيين بأنهم في ظروف مأساوية.

وأضاف عودة: "أبناؤنا مثل المشردين في أوروبا في الوقت الذي نعمل فيه جاهدين لتقديم المساعدة لهم".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مبنى السفارة الفلسطينية في كييف تم إخلاؤه، وهو ما حال دون وصول موظفي السفارة إلى البريد الإلكتروني.

وأكد مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، أن وزارة الخارجية نشرت 25 رقم هاتف للاتصال والتواصل مع الفلسطينيين في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتوجب على الطلبة الفلسطينيين في أوكرانيا تزويد السفارة بأرقامهم وعناوينهم والحصول على التوجيهات والمساعدة اللازمة للخروج من أوكرانيا، عبر أرقام الهواتف التي تم نشرها في بداية العملية العسكرية.

المصدر: "القدس نت"