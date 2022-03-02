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رومانيا تسمح للعراقيين القادمين من أوكرانيا بالإقامة ثلاثة أشهر

أخبار العالم العربي

رومانيا تسمح للعراقيين القادمين من أوكرانيا بالإقامة ثلاثة أشهر
Globallookpress
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الرومانية سمحت للعراقيين القادمين من أوكرانيا بالإقامة ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي: "بجهود سفارة العراق في بوخارست، وعبر التنسيق مع السلطات المعنية هناك، تم استحصال الموافقات اللازمة بالسماح لأبناء الجالية القادمين من أوكرانيا بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر في رومانيا".

وأضاف أن "السفارة العراقية في بوخارست استقبلت 13 عراقيا غادروا أوكرانيا وقدمت الدعم اللازم لهم".

المصدر: RT

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