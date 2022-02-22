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توقيع 14 وثيقة تعاون بين إيران وقطر

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توقيع 14 وثيقة تعاون بين إيران وقطر
الرئيس الإيراني مع أمير قطر في الدوحة ـ (وكالة الأنباء الإيرانية)
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وقعت إيران 14 وثيقة تعاون مع قطر، وذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الإمارة الخليجية.

وأعلن المدير العام لشؤون منطقة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، أن رئيسي وقع وثائق التعاون تلك في اليوم الأول من الزيارة، وقبل إلقاء كلمته أمام قمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي في الدوحة.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عنايتي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث ورئيسي سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأوضح أنه من بين الاتفاقيات والوثائق الموقعة بين البلدين تمكن الإشارة إلى مذكرة تفاهم سياسية، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم الدبلوماسي، ومذكرة تفاهم بمجال الكهرباء ومذكرة تفاهم بشأن النقل البري واتفاقية الإعفاء من التأشيرة السياسية.

 

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية

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