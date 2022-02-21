الرئيس الإيراني يعلن عن أهداف زيارته إلى قطر ويتحدث عن "تفعيل الدبلوماسية" مع دول الخليج
كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، عن أهداف زيارته التي تستغرق يومين إلى قطر.
وفي تصريحات صحفية قبل مغادرته متوجها إلى الدوحة، قال إبراهيم رئيسي:
"زيارة قطر هي لتفعيل دبلوماسية الجوار، لا سيما الدول المطلة على الخليج، و نعتبر هذه الزيارة خطوة لتفعيل العلاقات بين دول المنطقة واستخدام طاقات و قدرات هذه الدول لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص مع قطر التي نملك حقول غازية مشتركة معها".
وأضاف رئيسي: "هذه الزيارة تتم بدعوة من الشيخ تميم بن حمد أمير قطر بهدفين..الهدف الأول هو تطوير العلاقات الثنائية مع قطر، بصفتها دولة صديقة و شقيقة وجارة، والهدف الثاني المشاركة في اجتماع الدول المنتجة والمصدرة للغاز، وهو ليس الاجتماع الأول الذي تستضيفه دولة قطر".
المصدر: "إيرنا"
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