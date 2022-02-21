 
مباشر
عاجل
مقتل 3 أشخاص إثر تحطم مقاتلة من طراز F5 تابعة للجيش الإيراني في مدينة تبريز

الرئيس الإيراني يعلن عن أهداف زيارته إلى قطر ويتحدث عن "تفعيل الدبلوماسية" مع دول الخليج

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يعلن عن أهداف زيارته إلى قطر ويتحدث عن
AP Vahid Salemi
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfrz

كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، عن أهداف زيارته التي تستغرق يومين إلى قطر.

إقرأ المزيد
طهران والدوحة تبحثان إمكانية إنشاء نفق تحت البحر يربط البلدين عن طريق الخليج
طهران والدوحة تبحثان إمكانية إنشاء نفق تحت البحر يربط البلدين عن طريق الخليج

وفي تصريحات صحفية قبل مغادرته متوجها إلى الدوحة، قال إبراهيم رئيسي:
"زيارة قطر هي لتفعيل دبلوماسية الجوار، لا سيما الدول المطلة على الخليج، و نعتبر هذه الزيارة خطوة لتفعيل العلاقات بين دول المنطقة واستخدام طاقات و قدرات هذه الدول لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص مع قطر التي نملك حقول غازية مشتركة معها".

وأضاف رئيسي: "هذه الزيارة تتم بدعوة من الشيخ تميم بن حمد أمير قطر بهدفين..الهدف الأول هو تطوير العلاقات الثنائية مع قطر، بصفتها دولة صديقة و شقيقة وجارة، والهدف الثاني المشاركة في اجتماع الدول المنتجة والمصدرة للغاز، وهو ليس الاجتماع الأول الذي تستضيفه دولة قطر".

المصدر: "إيرنا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا