طهران والدوحة تبحثان إمكانية إنشاء نفق تحت البحر يربط البلدين عن طريق الخليج

أعلن مساعد وزير الطرق الإيراني علي أكبر صفائي الأحد إنه سيتم توقيع اتفاقيات بمجالات مختلفة خلال زيارة رئيس بلاده إبراهيم رئيسي إلى الدوحة أحدها يرتبط بإنشاء نفق بحري بين البلدين.

وأشار صفائي إلى الاجتماعات المشتركة التي عقدها وفد بلاده اليوم في الدوحة برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق والتنمية الحضرية بإيران، مع وزير النقل القطري ووزارة الشؤون البحرية والموانئ في هذا البلد.

وقال صفائي: "وزارة الطرق والتنمية الحضرية تحضر لأربعة اتفاقيات، في القطاع الجوي، والقطاع البحري، ومجال الموانئ، وأخيرا إنشاء نفق تحت الماء بين إيران وقطر، وهو مشروع فريد من نوعه وسيكون من ميناء دير بوشهر إلى قطر".

وأضاف: "نحن نجري المفاوضات والمشاورات، وستقدم مؤسسة الموانئ الاتفاقيات الثلاث تحت إشراف وزير الطرق حتى يتم التوقيع عليها بشكل نهائي في حضور الرئيس الإيراني".

وتابع: "هذا النفق من شأنه أن يربط جميع دول الشمال وأوروبا وبحر قزوين والشرق والغرب بطرق برية وسكك حديد"، لافتا إلى أن "هذا المشروع هو تطور كبير لقطر وإيران لربط الخليج الفارسي بالشمال والجنوب وإقامة اتصال واسع مع غرب آسيا وبحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط".

وأردف: "الاتفاقية المذكورة تعد خطوة كبرى بالنسبة للبلدين. جزء من هذه الاتفاقية يتعلق بالمنطقة البحرية وفي نفس الوقت يحتوي على قسم للطرق والسكك الحديد، ولهذا السبب سيتم تشكيل لجنة مشتركة وسيتم التوقيع عليها عند انتهاء المفاوضات بين الجانبين".

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم غد الاثنين زيارة إلى الدوحة وسيتم بحضوره التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.

المصدر: وكالة "فارس"