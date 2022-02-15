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العراق.. المحكمة الاتحادية تصدر حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان

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العراق.. المحكمة الاتحادية تصدر حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان
Globallookpress
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أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي.

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وذكر مراسلنا، أن المحكمة ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحاديين بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز.

المصدر: RT

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