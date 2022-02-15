العراق.. المحكمة الاتحادية تصدر حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي.

إقرأ المزيد

وذكر مراسلنا، أن المحكمة ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحاديين بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز.

المصدر: RT