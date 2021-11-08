حفر بئر جديدة وزيادة إنتاج النفط.. مدير في "غازبروم نفط" يكشف عن مشاريع الشركة في إقليم كردستان

تحدث المدير العام لشركة "غازبروم نفط – ميدل إيست" سيرغي بيتروف في مقابلة مع RT عن مشاريع الشركة الروسية المستقبلية في مجال النفط في إقليم كردستان العراق.

وقال بيتروف ضمن برنامج نيوزميكر، إن "غازبروم نفط - ميدل إيست"، وهي ذراع للمشاريع الخارجية لشركة "غازبروم نفط"، إنه يجري التحضير لحفر البئر الخامسة في حقل سرقلا في إقليم كردستان العراق.

وعن موعد البدء في الحفر، أشار المسؤول إلى أنه من المخطط البدء في حفر البئر الخامسة في منتصف العام 2022 والانتهاء في العام 2023.

وأضاف، أنه يتم حاليا استخراج من حقل سرقلا النفطي نحو 24 ألف برميل يوميا وسيتعزز الرقم مع بدء حفر الحقل الخامسة.

ولفت إلى أنه خلال 2020 تم استخراج نحو مليون ومئتي ألف برميل من النفط والرقم تراجع في 2021 لنحو مليون و180 ألف برميل.

المصدر: RT