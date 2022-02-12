شكري يستقبل نظيرته الألمانية في أول زيارة لها إلى مصر (صور)
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استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في أول زيارة لها إلى مصر.
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار "استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك".
يستقبل الآن وزير الخارجية #سامح_شكري وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" في أول زيارة لها إلى مصر، وذلك في إطار استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 12, 2022
🇪🇬 🤝 🇩🇪 @AuswaertigesAmt@ABaerbockpic.twitter.com/WzCB9Fxack
المصدر: RT
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