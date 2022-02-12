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شكري يستقبل نظيرته الألمانية في أول زيارة لها إلى مصر (صور)

أخبار العالم العربي

شكري يستقبل نظيرته الألمانية في أول زيارة لها إلى مصر (صور)
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استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في أول زيارة لها إلى مصر.

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وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار "استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك".

المصدر: RT

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