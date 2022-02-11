مصر تعلن حل أزمة عالقة مع روسيا

أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير، انتهاء أزمة شحنة البرتقال المحتجزة في أحد الموانئ الروسية وإلغاء الحظر المفروض على بعض الشركات.

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وأوضح بيان وزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، أن وزير الزراعة تلقى تقريرا من أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بالإفراج اليوم عن شحنات البرتقال المصري المحتجزه في المواني الروسية وإلغاء الحظر المفروض علي بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح.

وكان القصير قد استقبل أمس السفير الروسي بالقاهره وبحث معه أزمة احتجاز الموالح المصرية في الموانئ الروسية وطالبه بسرعة الإفراج عن الشحنات لأنها تستوفي كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعي الروسي.

المصدر: RT