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مصادر لـRT: "الإطار التنسيقي" يبلغ الاتحاد الوطني الكردستاني دعم مرشحه لرئاسة جمهورية العراق

أخبار العالم العربي

مصادر لـRT:
AFP
برلمان إقليم كردستان العراق
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كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الأحد، أن "الإطار التنسيقي" أبلغ الاتحاد الوطني الكردستاني دعم مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وذكرت المصادر لـRT، أن "الإطار الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة، أبلغ الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه يدعم مرشحه برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق من اليوم، علقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ترشيح هوشيار زيباري أبرز منافسي برهم صالح على منصب رئيس الجمهورية.

ويعتبر زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتنافس مع غريمه الاتحاد الوطني على المنصب المخصص وفقا للعرف السياسي العراقي للمكون الكردي.

المصدر: RT

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