السعودية.. صورة نادرة تجمع أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في السعودية صورة نادرة تجمع أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
وظهر في الصورة كل من الأمراء: "سعود الفيصل ومحمد الفيصل وعبدالله الفيصل وخالد الفيصل"، وضمت الصورة أيضا الأمراء:" تركي الفيصل وبندر الفيصل وعبدالرحمن الفيصل وسعد الفيصل".
والملك فيصل هو الابن الثالث للملك المؤسس للملكة السعودية، عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ولد في أبريل 1906، وتولى الحكم في نوفمبر 1964 حتى 25 مارس 1975م، وتوفي في مارس 1975 عن عمر يناهز 68 عاما.
أبناء الملك فيصل في صورة جماعية، وهم: من اليمين جلوسًا، الأمراء: سعود الفيصل، ومحمد الفيصل، وعبدالله الفيصل، وخالد الفيصل.— مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (@KFCRIS) January 30, 2022
ومن اليمين وقوفًا، الأمراء: تركي الفيصل، وبندر الفيصل، وعبدالرحمن الفيصل، وسعد الفيصل. pic.twitter.com/Z8qEPv2tzg
المصدر: أخبار24+تويتر
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