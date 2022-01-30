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السعودية.. صورة نادرة تجمع أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

مجتمع

السعودية.. صورة نادرة تجمع أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
AFP
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نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في السعودية صورة نادرة تجمع أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

وظهر في الصورة كل من الأمراء: "سعود الفيصل ومحمد الفيصل وعبدالله الفيصل وخالد الفيصل"، وضمت الصورة أيضا الأمراء:" تركي الفيصل وبندر الفيصل وعبدالرحمن الفيصل وسعد الفيصل".
والملك فيصل هو الابن الثالث للملك المؤسس للملكة السعودية، عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ولد في أبريل 1906، وتولى الحكم في نوفمبر 1964 حتى 25 مارس 1975م، وتوفي في مارس 1975 عن عمر يناهز 68 عاما.

المصدر: أخبار24+تويتر

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