السعودية.. صورة نادرة تجمع أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

أبناء الملك فيصل في صورة جماعية، وهم: من اليمين جلوسًا، الأمراء: سعود الفيصل، ومحمد الفيصل، وعبدالله الفيصل، وخالد الفيصل.

ومن اليمين وقوفًا، الأمراء: تركي الفيصل، وبندر الفيصل، وعبدالرحمن الفيصل، وسعد الفيصل. pic.twitter.com/Z8qEPv2tzg