الملك سلمان بن عبد العزيز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحدث هام في حياته

أكمل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس عامه الـ86، فيما ضجت المواقع السعودية تهنئه بهذا الحدث متمنية له دوام الصحة والعافية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة هاشتاغ "#الملك_سلمان_86_سنه".

وتصدر الوسم الترند على مواقع التواصل لتهنئة الملك بعيد ميلاده.

حفظ الله سيدي خادم الحرمين وأمده بالصحة والعافية وأيده بنصرٍ من عنده🇸🇦#الملك_سلمان_86_سنةpic.twitter.com/kuY9owJok2 — مـكـتـبـة الـشـواف (@ShawafBookstore) January 1, 2022

جعل عيني ما تبكيك يااغلى البشر الى قلبي🤲🤲

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سيدي ومليكي وابوي

🇸🇦💚🇸🇦#الملك_سلمان_86_سنهpic.twitter.com/lUsb6VVb9G — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) December 31, 2021

#الملك_سلمان_86_سنه

الله يطول في عمرك بالطاعة ويحفظك يارب ويجعل الضحكة دوم يا قائد الأمة 🙏🏻🇸🇦♥️ pic.twitter.com/BGIBQfi52Y — Ramaabdol (@RAMAreaction) December 31, 2021

#الملك_سلمان_86_سنه#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز

الله يحفظك ويطول في عمرك على طاعته وتشوف بلدك وشعبك دائماً في ازدهار وخير وتطور 💕 — ✨نور✨ (@ReRe07070) January 1, 2022

عمر مديد لولاة أمرنا وفقهم الله #سلمان_بن_عبدالعزيزpic.twitter.com/hv0QAigSPS — فهد بن تراحيب بن باين (@fts123456789) January 1, 2022

كل عام وانت بخير

كل عام وانت تاج على روسنا

يا ابونا وسيدنا ومليكنا#سلمان_بن_عبدالعزيزpic.twitter.com/WdP9KCckua — ست الحسن (@hnwalbdallh4) December 31, 2021

وولد الملك سلمان بن عبد العزيز في 31 ديسمبر 1935، وتلقى تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض التي كان يديرها عبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام.

والعاهل السعودي هو الابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وهو ملك السعودية السابع، ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والحاكم العشرون من أسرة آل سعود.

والملك سلمان أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، وأحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي