الملك سلمان بن عبد العزيز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحدث هام في حياته
أكمل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس عامه الـ86، فيما ضجت المواقع السعودية تهنئه بهذا الحدث متمنية له دوام الصحة والعافية.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة هاشتاغ "#الملك_سلمان_86_سنه".
وتصدر الوسم الترند على مواقع التواصل لتهنئة الملك بعيد ميلاده.
حفظ الله سيدي خادم الحرمين وأمده بالصحة والعافية وأيده بنصرٍ من عنده🇸🇦#الملك_سلمان_86_سنةpic.twitter.com/kuY9owJok2— مـكـتـبـة الـشـواف (@ShawafBookstore) January 1, 2022
جعل عيني ما تبكيك يااغلى البشر الى قلبي🤲🤲— عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) December 31, 2021
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سيدي ومليكي وابوي
🇸🇦💚🇸🇦#الملك_سلمان_86_سنهpic.twitter.com/lUsb6VVb9G
#الملك_سلمان_86_سنه— Ramaabdol (@RAMAreaction) December 31, 2021
الله يطول في عمرك بالطاعة ويحفظك يارب ويجعل الضحكة دوم يا قائد الأمة 🙏🏻🇸🇦♥️ pic.twitter.com/BGIBQfi52Y
#الملك_سلمان_86_سنه#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز— ✨نور✨ (@ReRe07070) January 1, 2022
الله يحفظك ويطول في عمرك على طاعته وتشوف بلدك وشعبك دائماً في ازدهار وخير وتطور 💕
عمر مديد لولاة أمرنا وفقهم الله #سلمان_بن_عبدالعزيزpic.twitter.com/hv0QAigSPS— فهد بن تراحيب بن باين (@fts123456789) January 1, 2022
كل عام وانت بخير— ست الحسن (@hnwalbdallh4) December 31, 2021
كل عام وانت تاج على روسنا
يا ابونا وسيدنا ومليكنا#سلمان_بن_عبدالعزيزpic.twitter.com/WdP9KCckua
وولد الملك سلمان بن عبد العزيز في 31 ديسمبر 1935، وتلقى تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض التي كان يديرها عبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام.
والعاهل السعودي هو الابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وهو ملك السعودية السابع، ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والحاكم العشرون من أسرة آل سعود.
والملك سلمان أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، وأحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي
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