الأجهزة الأمنية المصرية تلقى القبض على مالك العبّارة التي تسببت بمقتل 10 أشخاص

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية بالجيزة القبض على مالك عبّارة القطا بمركز منشأة القناطر شمال المحافظة، على خلفية حادث سقوط مركبة تقل عمالا على متنها أدى إلى وفاة 10 أشخاص.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، قد تمكنت اليوم الثلاثاء من انتشال 6 جثامين جديدة للضحايا عقب انتشال جثامين اثنين منهم ليلة أمس، في الحادثة التي وقعت بمنشأة القناطر، داخل فرع النيل في المنطقة الواصلة بين المنوفية والجيزة.

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و تلقت النيابة العامة المصرية مساء الاثنين، إخطارا بغرق مركبة بمياه نهر النيل في قرية القطا، وكان على متنها 24 عاملا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون فيها.

المصدر: RT