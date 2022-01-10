بينهم أطفال.. 8 قتلى على الأقل في حادث غرق سيارة في نهر النيل

خلف حادث انقلاب سيارة نقل كانت تحمل نحو 30 عاملا في مياه النيل بمحافظة الجيزة، يوم الاثنين، عددا من القتلى والمفقودين، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وقال موقع "اليوم السابع" إن رجال الإنقاذ النهري يواصلون جهودهم لانتشال ضحايا سقوط سيارة نقل بها عدد من العمال في فرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، "ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص"، حيث تم انتشال بعض الجثث حتى الآن فيما يكثف رجال الإنقاذ النهري من جهودهم للبحث عن أشخاص مفقودين.

وأشار موقع "أخبار اليوم" إلى أن السيارة أقلت 23 طفلا (10 فتيات و13 صبيا)، كانوا عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض، وأثناء صعود السيارة أعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية