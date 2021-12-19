 
مباشر

السعودية تمنح جنسيتها للخطاط السوري عثمان طه

أخبار العالم العربي

السعودية تمنح جنسيتها للخطاط السوري عثمان طه
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzto

صدرت موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على منح الجنسية السعودية لخطاط مصاحف المدينة المنورة السوري عثمان طه، بعد سنوات قضاها في العمل بمجمع الملك فهد لطباعة المصاحف.

وكتبت صحيفة "سبق" السعودية اليوم الأحد: "صدر أمر كريم بمنح الجنسية لخطاط مصاحف المدينة المنورة الشيخ عثمان طه".

ولفتت الصحيفة إلى أن عثمان طه يكنى بـ"أبو مروان"، واسمه الكامل عثمان بن عبده بن حسين بن طه الحلبي، وهو مقيم في المملكة.

واشتهر عثمان طه بكتابته لمصحف المدينة، الذي يتم إصداره بواسطة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وهو من مواليد 1934.

المصدر: "سبق"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا