إصابة 70 فلسطينيا بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في جبل صبيح وبيت دجن (صور وفيديو)

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة مع القوات الإسرائيلية في جبل صبيح بقريتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مواجهات جبيل صبيح مع الجنود الإسرائيلين أسفرت عن إصابة 50 فلسطينيا بجروح مختلفة إثر مواجهات اندلعت بعد ظهر اليوم رغم تهاطل الأمطار.

وأفادت وكالة "معا" الإخبارية بأن 5 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و5 أشخاص أصيبوا بكسور نتجية سقوط، فيما أصيب 40 آخرون بحالات الاختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع.

المواجهات مستمرة في بلدة #بيتا جنوب مدينة #نابلس وتحديدا على قمة جبل صبيح pic.twitter.com/cvjGKnLqxM — Rafat Darawsheh 🇵🇸 𓂆 (@rafatdarawsheh) December 17, 2021

This Video from Sheikh Jarrah in Al quds "Capital of Palestine 🇵🇸" today

The Zionists are attacking the defenseless Palestinian citizens#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح#SaveSheikhJarrah#انقذوا_عائلات_الطور#انقذوا_جبل_صبيح#freepalastinepic.twitter.com/tyUFlQNBkZ — الاء الزاملي (@AlaAlzamly) December 17, 2021

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس أصيب 20 فلسطينيا على الأقل خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المنطقة الشرقية من القرية عقب صلاة الجمعة.

وأوضحت أن 5 أشخاص أصيبوا بالرصاص المطاطي و14 بحالات اختناق وتم تقديم العلاج الميداني من قبل الطواقم الطبية.

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الهلال الأحمر: 72 إصابة إثر المواجهات مع المستوطنين وجيش الاحتلال في #برقة و #بيتا و #بيت_دجن اليوم، بينها 10 إصابات بالرصاص.



صور .. جانب من المواجهات المندلعة في بلدة بيتا جنوب نابلس.#FreePalestinepic.twitter.com/Ohs6XquZFG — Samar Mohammad 🇵🇸🇵🇸 (@samarmoh1177) December 17, 2021

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية