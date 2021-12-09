السعودية تنشر فيديو استقبال ولي العهد محمد بن سلمان في قطر "مرحب بالغالي ابن الغالي"

أشاد مكتب التواصل الحكومي السعودي بترحيب القطريين استقبالا لولي العهد محمد بن سلمان خلال، القائلة "مرحب بالغالي ابن الغالي، في ديرته الثانية".

ونشرت صفحة التواصل الحكومي بالسعودية، مقطع فيديو عبر تغريدة في حسابها على "تويتر"، أظهر تصريحات أدلى بها قطريون استقبالا بولي العهد السعودي.

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وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة ولي العهد السعودي إلى قطر وماله من توطيد في العلاقات الأخوية بين البلدين بعد انقطاع دام لسنوات.

درع الخليج العريق وكل مستقبله

صورة وتروي الكبود العاطشه من ضُما



طويق مقبل وهذا المجد يستقبله

افعالهم فوق لارض وعزهم فـ السما

.#ولي_العهد_في_قطرpic.twitter.com/NQnw6BDqLA — حمد البريدي (@hamad_albraidi) December 8, 2021

الله يديمكم على عز ومعزة

والله يجمع شمل دول الخليج كافة ولا يفرق بينهم يارب.



#ولي_العهد_في_قطرpic.twitter.com/NMqhVHPT2t — ممدوح الرفيد (@mamdouh4729) December 8, 2021

السحاب اللي تلاقى بالسحاب

أمطروا بالخير للشعب الكريم

مرحبا يا طويق لطام الصعاب

مرحبابك عند اخو روضه تميم#ولي_العهد_في_قطرpic.twitter.com/QCa9MVXyrh — ناصر الوبير (@Nasser_Alwobair) December 8, 2021

السحاب اللي تلاقى بالسحاب

أمطروا بالخير للشعب الكريم

مرحبا يا طويق لطام الصعاب

مرحبابك عند اخو روضه تميم#ولي_العهد_في_قطرpic.twitter.com/QCa9MVXyrh — ناصر الوبير (@Nasser_Alwobair) December 8, 2021

المصدر: RT