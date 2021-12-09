 
مباشر

السعودية تنشر فيديو استقبال ولي العهد محمد بن سلمان في قطر "مرحب بالغالي ابن الغالي"

أخبار العالم العربي

السعودية تنشر فيديو استقبال ولي العهد محمد بن سلمان في قطر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx54

أشاد مكتب التواصل الحكومي السعودي بترحيب القطريين استقبالا لولي العهد محمد بن سلمان خلال، القائلة "مرحب بالغالي ابن الغالي، في ديرته الثانية".

ونشرت صفحة التواصل الحكومي بالسعودية، مقطع فيديو عبر تغريدة في حسابها على "تويتر"، أظهر تصريحات أدلى بها قطريون استقبالا بولي العهد السعودي.

إقرأ المزيد
أمير قطر: أكدنا وبن سلمان حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم
أمير قطر: أكدنا وبن سلمان حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة ولي العهد السعودي إلى قطر وماله من توطيد في العلاقات الأخوية بين البلدين بعد انقطاع دام لسنوات. 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا