السعودية تنشر فيديو استقبال ولي العهد محمد بن سلمان في قطر "مرحب بالغالي ابن الغالي"
أشاد مكتب التواصل الحكومي السعودي بترحيب القطريين استقبالا لولي العهد محمد بن سلمان خلال، القائلة "مرحب بالغالي ابن الغالي، في ديرته الثانية".
ونشرت صفحة التواصل الحكومي بالسعودية، مقطع فيديو عبر تغريدة في حسابها على "تويتر"، أظهر تصريحات أدلى بها قطريون استقبالا بولي العهد السعودي.
"مرحب بالغالي ابن الغالي، في ديرته الثانية"، تحية الترحيب بسموّ #ولي_العهد_في_قطر. #التواصل_الحكوميpic.twitter.com/sPWXsHJcFD— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) December 8, 2021
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة ولي العهد السعودي إلى قطر وماله من توطيد في العلاقات الأخوية بين البلدين بعد انقطاع دام لسنوات.
درع الخليج العريق وكل مستقبله— حمد البريدي (@hamad_albraidi) December 8, 2021
صورة وتروي الكبود العاطشه من ضُما
طويق مقبل وهذا المجد يستقبله
افعالهم فوق لارض وعزهم فـ السما
.#ولي_العهد_في_قطرpic.twitter.com/NQnw6BDqLA
الله يديمكم على عز ومعزة— ممدوح الرفيد (@mamdouh4729) December 8, 2021
والله يجمع شمل دول الخليج كافة ولا يفرق بينهم يارب.
#ولي_العهد_في_قطرpic.twitter.com/NMqhVHPT2t
🇸🇦🇶🇦 | سمو الأمير @TamimBinHamad برفقة ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان في متحف الفن الإسلامي#مرسال_قطر | #ولي_العهد_في_قطرpic.twitter.com/7LSygFhirK— مرسال قطر (@Marsalqatar) December 8, 2021
السحاب اللي تلاقى بالسحاب— ناصر الوبير (@Nasser_Alwobair) December 8, 2021
أمطروا بالخير للشعب الكريم
مرحبا يا طويق لطام الصعاب
مرحبابك عند اخو روضه تميم#ولي_العهد_في_قطرpic.twitter.com/QCa9MVXyrh
السحاب اللي تلاقى بالسحاب— ناصر الوبير (@Nasser_Alwobair) December 8, 2021
أمطروا بالخير للشعب الكريم
مرحبا يا طويق لطام الصعاب
مرحبابك عند اخو روضه تميم#ولي_العهد_في_قطرpic.twitter.com/QCa9MVXyrh
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.