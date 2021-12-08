أمير قطر: أكدنا وبن سلمان حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه أكد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقائهما في الدوحة، حرصهما المشترك على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.

وقال بن حمد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين".

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وأضاف: "ناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا، كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم".

وتابع: "مرحبا بكم أخي محمد في قطر".

علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين، وناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا، كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم.

مرحبا بكم أخي محمد في قطر. pic.twitter.com/lF0bUh64nf — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 8, 2021

المصدر: RT