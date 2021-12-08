أمير قطر وولي عهد السعودية يرأسان اجتماع مجلس التنسيق بين البلدين (فيديو)
نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فيديو لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في رئاستهما للاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.
واستقبل بن حمد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بن سلمان قادما من دولة الإمارات في جولة بدول مجلس التعاون الخليجي.
#فيديو | سمو #ولي_العهد وسمو أمير دولة #قطر يرأسان الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.#ولي_العهد_في_قطر#واسpic.twitter.com/0dBJIBkvuW— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 8, 2021
وزيارة بن سلمان لقطر هي الأولى منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الرباعي العربي عام 2017.
وعادت العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى إلى سالف عهدها بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.
المصدر: "واس" + RT
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