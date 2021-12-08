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أمير قطر وولي عهد السعودية يرأسان اجتماع مجلس التنسيق بين البلدين (فيديو)

أخبار العالم العربي

أمير قطر وولي عهد السعودية يرأسان اجتماع مجلس التنسيق بين البلدين (فيديو)
SPA - TWITTER
الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري
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نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فيديو لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في رئاستهما للاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

واستقبل بن حمد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة  بن سلمان قادما من دولة الإمارات في جولة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وزيارة بن سلمان لقطر هي الأولى منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الرباعي العربي عام 2017.

وعادت العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى إلى سالف عهدها بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.



المصدر: "واس" + RT

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