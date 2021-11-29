منظمة حقوقية تطالب بسحب رئاسة لجنة القدس من المغرب

طالبت منظمة حقوقية، اليوم الاثنين، بسحب رئاسة لجنة القدس من المغرب بعد اتفاقية الدفاع المشترك بين المغرب وإسرائيل.

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وناشد المتحدث الرسمي باسم منظمة العدل والتنمية الحقوقية، زيدان القنائي، منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية بضرورة المطالبة بسحب ملف القدس من المغرب، بعد اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين الرباط وتل أبيب، ووضعه بين أيدي دولة إسلامية أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أنها أبرمت مع المغرب مذكرة تفاهم تحدد التعاون الدفاعي بين البلدين، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقاتها مع الدول العربية.

المصدر: أمد