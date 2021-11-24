إسرائيل تعلن توقيعها مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب
AP Maya Alleruzzo
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أعلنت إسرائيل أن وزير دفاعها بيني غانتس وقع خلال زيارته إلى الرباط اليوم الأربعاء على مذكرة تفاهم مع المغرب تحدد التعاون الدفاعي بين البلدين.
وجاء هذا الإعلان اليوم الأربعاء على لسان متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، خلال زيارة غانتس هي الأولى من نوعها منذ استئناف العلاقات الثنائية بين إسرائيل والمغرب.
يتبع..
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