عون يصر على بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي اللبناني

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أنه يصر على بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

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وفي بيان نشره حساب الرئاسة اللبنانية على موقع "تويتر"، أصر الرئيس عون، خلال اجتماعه بوزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "على بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتنفيذ العقد بين شركة " الفاريز ومارسال" والدولة اللبنانية، ما يقتضي معه توفير الداتا والمستندات المطلوبة من المؤسسة كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأولي بنهاية 12 أسبوعا كحد اقصى وفق العقد".

الرئيس عون أصرّ خلال اجتماعه بوزير المال وحاكم مصرف لبنان على بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتنفيذ العقد بين الشركة والدولة اللبنانية ما يقتضي معه توفير الداتا والمستندات المطلوبة من المؤسسة كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية 12 اسبوعاً كحد اقصى وفق العقد — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 24, 2021

ولفت عون، إلى أن "تداعيات عدم إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي سلبية على جميع الصعد، لاسيما وأن القانون ينص على إنسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة".

المصدر: الرئاسة اللبنانية