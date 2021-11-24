 
مباشر

وزير التعليم المصري: لم نسجل أي حالة تسمم غذائي في المدارس (فيديو)

أخبار العالم العربي

وزير التعليم المصري: لم نسجل أي حالة تسمم غذائي في المدارس (فيديو)
Reuters
طلاب في مصر - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rt1s

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي المصري طارق شوقي أنه لا توجد أي مشاكل على الإطلاق في التغذية المدرسية في كفر الشيخ وقنا وأسيوط.

وقال عبر قناة "صدى البلد" إنه تم التنسيق مع مديري المديريات في المحافظات الثلاث والنتيجة كشفت أنه لا توجد أي حالة تسمم.

إقرأ المزيد
مصر.. تسمم 30 تلميذا في مدارس أسيوط
مصر.. تسمم 30 تلميذا في مدارس أسيوط

وأضاف شوقي أنه لم يتلق طفل واحد العلاج في المستشفيات ولا صحة للأرقام التي يتم تداولها.

وشدد على أن كل التقارير تشير إلى أنها ادعاء بالإصابة في كفر الشيخ وقنا وأسيوط، مشيرا إلى أنه يمكن التأكد من ذلك من المحافظين ووزارة الصحة ومديري المديريات.

وقال إن أسيوط بها 700 ألف مستفيد من الوجبات الغذائية"، وأن المشروع يغطي أكثر من 12 مليون طالب يوميا والدولة تنتج هذه الوجبات بطريقة تغليف وجودة عالية.

وبين أن هناك من يريد الاستفادة بتعويض مادي من خلال هذا الادعاء.

ودعا لعدم استخدام مصطلح التسمم إلا في حال وجود تقرير رسمي من وزارة الصحة.

المصدر: قناة "صدى البلد" المصرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا