وزير التعليم المصري: لم نسجل أي حالة تسمم غذائي في المدارس (فيديو)

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي المصري طارق شوقي أنه لا توجد أي مشاكل على الإطلاق في التغذية المدرسية في كفر الشيخ وقنا وأسيوط.

وقال عبر قناة "صدى البلد" إنه تم التنسيق مع مديري المديريات في المحافظات الثلاث والنتيجة كشفت أنه لا توجد أي حالة تسمم.

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وأضاف شوقي أنه لم يتلق طفل واحد العلاج في المستشفيات ولا صحة للأرقام التي يتم تداولها.

وشدد على أن كل التقارير تشير إلى أنها ادعاء بالإصابة في كفر الشيخ وقنا وأسيوط، مشيرا إلى أنه يمكن التأكد من ذلك من المحافظين ووزارة الصحة ومديري المديريات.

وقال إن أسيوط بها 700 ألف مستفيد من الوجبات الغذائية"، وأن المشروع يغطي أكثر من 12 مليون طالب يوميا والدولة تنتج هذه الوجبات بطريقة تغليف وجودة عالية.

وبين أن هناك من يريد الاستفادة بتعويض مادي من خلال هذا الادعاء.

ودعا لعدم استخدام مصطلح التسمم إلا في حال وجود تقرير رسمي من وزارة الصحة.

المصدر: قناة "صدى البلد" المصرية