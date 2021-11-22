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مصر.. تسمم 30 تلميذا في مدارس أسيوط

أخبار العالم العربي

مصر.. تسمم 30 تلميذا في مدارس أسيوط
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
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تعرض 30 تلميذا للتسمم في عدة مدارس بمحافظة أسيوط المصرية، ما استدعى المحافظ عصام سعد لاتخاذ إجراءات عاجلة.

وتم الإبلاغ عن وجود 5 حالات إعياء بين طلاب مدرسة "أبي بكر الصديق الابتدائية" بالقوصية، وتم نقلهم في حالة إعياء إلى مستشفى القوصية المركزي.

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وعلى الفور وجه سعد نائبه عمرو عبد العال، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، بالتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالة الطلاب.

وقرر تشكيل لجنة عاجلة برئاسة سكرتير عام المحافظة، لفحص وعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة بالإضافة إلى فحص الوجبات المدرسية التي يتم توريدها للمدارس بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

المصدر: "القاهرة24" 

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