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تسمم جماعي لتلاميذ في مدرسة بمصر (صور)

أخبار العالم العربي

تسمم جماعي لتلاميذ في مدرسة بمصر (صور)
RT
أحد التلاميذ المصابين
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تعرضت مجموعة من الطلاب لحالة تسمم جماعي في محافظة بني سويف بصعيد مصر، حيث توجهت وزيرة الصحة، هالة زايد، إلى المحافظة للاطمئنان على الطلاب.

تسمم جماعي لتلاميذ في مدرسة بمصر (صور)
RT
أحد التلاميذ

وشعر تلاميذ مدرسة الجفادون الابتدائية المشتركة بمغص معوي وأصيبوا بإسهال وقيء، ونقلوا إلى مستشفيات بني سويف لتلقي العلاج اللازم، حيث تم التأكد من توافر كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وأكد مسؤولو الصحة بالمحافظة أنه تم خروج كل الحالات التي تم تحويلها لمستشفى بني سويف التخصصي، وتبقى 54 حالة بمستشفى الفشن المركزي وستخرج خلال ساعات.

تسمم جماعي لتلاميذ في مدرسة بمصر (صور)
RT
أحد التلاميذ المصابين

واستفسرت وزيرة الصحة المصرية عن الوضع الصحي والملابسات المؤدية لشكوى التلاميذ، وتأكدت من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتعامل معها.

تسمم جماعي لتلاميذ في مدرسة بمصر (صور)
RT
تلميذة مصابة

وأكد وكيل وزارة الصحة على "الاشتباه في تسمم غذائي"، مشددا على اتخاذ ما يلزم من فحوصات وعمل تحاليل شاملة للحالات، وتم إرسال عينات الوجبات التي تم جمعها من التلاميذ لتحديد السبب الفعلي لإصابتهم.

المصدر: RT

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