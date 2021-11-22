بلينكن يشيد بالاتفاق السياسي الجديد في السودان  

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالاتفاق الذي توصل إليه الجيش السوداني ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، داعيا لمضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد.

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وكتب بلينكن عبر "تويتر" مساء الأحد: "شجعتني التقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه، ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق".

وحث بلينكن كافة الأطراف السودانية على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية المحورية بقيادة مدنية على الطريق إلى الديمقراطية في السودان".

وأضاف: "أكرر دعوتنا لقوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".

I urge all sides to further talks and redouble efforts to complete key transitional tasks on a civilian-led path to democracy in Sudan. I also reiterate our call for security forces to refrain from excessive force against peaceful protesters. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 21, 2021

وعاد رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة، بموجب اتفاق سياسي وقع عليه في الخرطوم الأحد مع القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

المصدر: RT