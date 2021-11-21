مصر: نأمل أن يمثل الاتفاق السياسي في السودان خطوة نحو الاستقرار

رحبت مصر بالاتفاق السياسي الذي وقعه اليوم الأحد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية في السودان.

وأشادت الخارجية المصرية في بيان أصدرته بـ"الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا".

وأعربت عن أمل مصر في أن يمثل الاتفاق الجديد "خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق".

ويأتي ذلك في ظل إلغاء البرهان قراره إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء بموجب الاتفاق الجديد المبرم بينهما اليوم في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية المتواصلة منذ 25 أكتوبر.

المصدر: RT