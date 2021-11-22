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إسبانيا.. القضاء يرفض الإفراج عن "حراكة مغاربة" والتحقيق يشمل طاقم الطائرة

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إسبانيا.. القضاء يرفض الإفراج عن
Reuters
إسبانيا.. القضاء يرفض الإفراج عن "حراكة مغاربة" والتحقيق يشمل طاقم الطائرة
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رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية الإفراج بكفالة عن 6 مهاجرين مغاربة فروا من طائرة حطت بمطار بالما بجزيرة مايوركا، بعدما ادعى أحدهم إصابته بطارئ صحي.

وتم اتخاذ القرار من قبل محكمة التحقيق رقم 2 في الإنكا، فيما لا يزال تسعة ركاب هاربين، ويشتبه المحققون في أنهم ربما تلقوا المساعدة، مثل الأربعة الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي في بلازا دي سا بوبلا، وهي بلدية بها جالية مهمة من المغاربة.

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أما الـ12 راكبا الآخرون الذين كانوا على متن طائرة تابعة لشركة العربية للطيران فقد تم اعتقالهم في يوم الهروب نفسه، وتم سجنهم في سجن بالما بعد أن تسببوا في الهبوط الاضطراري.

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وتخوض السلطات اتصالات دائمة مع القنصلية المغربية في بالما، ومسؤولين في سفارة الرباط، ومع مركز تنسيق الشرطة والجمارك الموجود في تراخال، لتوسيع مصادر البيانات عن جميع الهاربين على متن الطائرة، وحتى أولئك الذين لم يفروا، في حالة مشاركتهم أيضا في المخطط، لكن لم يتمكنوا في النهاية من مغادرة الطائرة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي

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