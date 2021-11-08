"هروب جماعي".. تهم ثقيلة تلاحق مغاربة فروا من طائرة بمطار مايوركا الإسباني (فيديو)

أعلن في إسبانيا عن ملاحقة مجموعة من الشبان المغاربة نظموا "فرارا جماعيا" من طائرة حطت في مطار بالما دي مايوركا اضطراريا، إثر تدهور حالة أحد الركاب الصحية.

وكانت الطائرة متوجهة إلى إسطنبول يوم الجمعة الماضي، وتشير المصادر إلى أن "العقل المدبر لهذه العملية رهن الاعتقال وسيعرض على قاضي التحقيق يوم الثلاثاء".

ومثل صباح الاثنين أمام العدالة الإسبانية 12 شابا من المغاربة الذين فروا من الطائرة فيما لا تزال الشرطة تبحث عن الآخرين.

وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن "أحد المعتقلين، وهو الشخص الذي ادعى إصابته بغيبوبة داخل الطائرة، له سوابق عدلية وتم اعتقاله في إسبانيا لارتكابه جرائم ضد الممتلكات".

ويظهر أن عملية الهروب الجماعي التي حظيت باهتمام كبير من لدن وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية، كان مخططا لها بعناية منذ مدة قبل الإقدام على تنفيذها مساء الجمعة، حيث جرى تداول منشور سبق ترويجه في إحدى مجموعات التراسل الفوري منذ 17 يوليو الماضي، حدد فيه صاحبه بدقة تفاصيل خطة للهجرة غير النظامية عن طريق الجو بعدما كانت تتم في السابق عن طريق البحر.

وتحقق الشرطة الوطنية الإسبانية فيما إذا كانت خطة الهروب هذه تم تدبيرها من خلال مجموعة على "فيسبوك".

وقد نقل الشخص الذي زعم أنه أصيب بغيبوبة بسبب مرض السكري إلى المستشفى وتبين أنه لا يعاني من أي مشاكل طبية، مما أدى إلى نقله إلى مركز الشرطة.

وأوضحت مندوبة الحكومة في جزر البليار آينا كالفو، بعد اجتماع مع المسؤولين عن المطارات والشرطة والحرس المدني، أنه لا توجد حجج لدعم أي من الفرضيتين: "الهروب المخطط له أو الهروب العرضي بعد الهبوط الاضطراري".

ويواجه الموقوفون تهمة "تعريض حياة مواطنين للخطر واختراق السلامة الجوية"، حيث قاموا باقتحام المدارج وما قد يسببه ذلك من حوادث لبعض الطائرات التي كانت تهبط أو تقلع في ذلك الوقت.

كما يمكن أن توجه إلى المتهمين تهمة "الإخلال بالنظام العام".

ووفقا لصحيفة "إل بايس"، فإن المحققين يعتقدون أن الركاب الذين فروا دبروا عملية هبوط الطائرة.

وأضافت "إل بايس" أن الراكب الذي ادعى الإعياء نقل إلى المستشفى حيث تبين أنه بصحة جيدة، فاعتقلته الشرطة بتهمة "المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب".

ووذكرت وكالة EFE الإسبانية الرسمية أنها اتصلت بمسؤولين عن صفحة فيسبوكية، وأشارت إلى أن "المسؤول عن المنشور يبلغ من العمر 32 عاما ويعمل مساعدا في عيادة أسنان، وينفي كونه صاحب الخطة رغم أنه قلق بشأن العواقب الجنائية التي قد تترتب على ذلك.

المصدر: موقع "هسبريس" + وسائل إعلام إسبانية