المغرب يتواصل مع إسبانيا بخصوص حادثة فرار 13 مغربيا من طائرة هبطت اضطراريا في مايوركا

أعلنت السلطات الاسبانية أن نظيرتها المغربية تواصل التعاون معها بخصوص فرار مسافرين أغلبهم مغاربة، داخل التراب الإسباني منذ أسبوع عقب توقف اضطراري لطائرة متجهة إلى تركيا بمطار بالما.

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وقالت صحيفة "لاراثون"، أمس الخميس، إن السلطات المغربية زودت نظيرتها الاسبانية، بالصور الفوتوغرافية التي تخص نحو 13 شخصا تمكنوا من الفرار من مطار بالما دي مايوركا الإسباني.

وستستعين السلطات الإسبانية والشرطة المحلية والحرس المدني بالصور لتعقب بقية المسافرين، الذين يوجدون في حالة فرار، وبعض منهم وصل إلى مدينة برشلونة.

وقالت الصحيفة إن الشرطة والحرس المدني يبحثان في شبكات التواصل الاجتماعي عن نوعية العلاقة التي تجمع عدد من الفارين والموقوفين، ونوع الدعم والاتصالات التي تلقوها من أشخاص آخرين متورطين في إسبانيا، أو أي معلومات أخرى قد تؤدي إلى موقعهم.

وأضافت أن ما لا يقل عن اثنين من المهاجرين، الذين كانوا على متن الطائرة، سافروا بحرا إلى برشلونة، حيث فقدت الشرطة أي أثر لهم، ومن المحتمل أن يكون الـ11 الآخرون ما يزالون في مايوركا أو انتقلوا إلى شبه الجزيرة.

المصدر: موقع 360