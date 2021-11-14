مسؤول إيراني: السعودية واحدة من الدول الأساسية في المنطقة

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زادة مشكيني، أن إيران تعتبر السعودية من الدول الأساسية في المنطقة.

وقال مشكيني، في تصريح صحفي، إن أعضاء اللجنة النيابية ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم الأحد بحضور مساعدي وزير الخارجية القضايا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية لإيران مع دول الجوار لا سيما السعودية، إضافة إلى آخر المستجدات في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن هناك مطالب متبادلة بين إيران ودول الجوار، مؤكدا أن "السعودية واحدة من الدول الأساسية في المنطقة ولديها مصالح في بعض الدول الإقليمية، وفي المقابل إيران كأقوى دولة في المنطقة تنتهج استراتيجيات وسياسات واسعة جدا وذات أوجه عديدة وفي غاية الأهمية".

وشدد مشكيني على أن إيران عازمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار ويبدو أنها لا تواجه عقبات أساسية في هذا الخصوص.

وأجرت إيران والسعودية في الأشهر الأخيرة 4 جولات من محادثات حول تطبيع العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ 6 سنوات وسبل حل الخلافات حول عدد من القضايا الإقليمية.

المصدر: "إرنا" + وكالات