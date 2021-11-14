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الجيش الإسرائيلي: عملية مطاردة عند حدود مصر خلال إحباط محاولة لتهريب مخدرات

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: عملية مطاردة عند حدود مصر خلال إحباط محاولة لتهريب مخدرات
Reuters Amir Cohen
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إحباطه محاولة لتهريب شحنة من المخدرات إلى الدولة العبرية قادمة من الأراضي المصرية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قوة له رصدت مساء أمس السبت مجموعة من الأشخاص الذين حاولوا تهريب تلك المخدرات عبر السياج المقام عند الحدود مع مصر، في محيط موشاف (قرية) باران.

وأشار الجيش إلى أن المهربين حاولوا الهروب، ما أدى إلى عملية مطاردة لهم اصطدمت خلالها إحدى مركباتهم بالسياج الأمني، ما أسفر عن إصابة أحدهم.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي "مكان"، نقل المصاب إلى المستشفى بعد أن قدمت له القوة العسكرية الإسعاف الأولي ميدانيا.

المصدر: RT + "مكان"

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