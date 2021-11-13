المغرب يسجل 132 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا
Reuters CK
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم السبت، تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا، ارتفاعا من 123 بالأمس.
كما سجل المغرب 3 وفيات جديدة، وهو نفس العدد المسجل أمس.
وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 948157 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 14740.
المصدر: "رويترز"
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