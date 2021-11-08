شاب صحراوي ينشر أول فيديو من موقع مقتل 3 جزائريين قرب بئر لحلو (فيديو)

نشر شاب من الصحراء الغربية يدعى رشيد زين الدين مشاهد من موقع مقتل 3 جزائريين جراء ما قالت رئاسة الجزائر إنه قصف مغربي استهدف شاحنتهم بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية.

وقال الشاب الذي ظهر بلباس عسكري إن حمولة الشاحنتين تظهر بوضوح أنهما لم تنقلا الأسلحة، وأن المنطقة طريق دولية وليست عسكرية أو حقل ألغام، فضلا عن بعدها بأكثر من 120 كم عن الجدار العازل.

أعلنت الرئاسة الجزائرية مؤخرا عن مقتل ثلاثة جزائريين "بطريقة جبانة بقصف مغربي همجي" على شاحنتهم بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية.

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وقالت الرئاسة الجزائرية "إن 3 جزائريين قتلوا في قصف همجي لشاحنتهم على الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، وفقا لخط سيرهم التجاري المعتاد"، مؤكدة أن "الجريمة لن تمر دون عقاب".

وأشارت الى أن "عدة عوامل تشير إلى تورط القوات المغربية في الاغتيال الجبان بأسلحة متطورة".

المصدر: وسائل إعلام الجزائرية