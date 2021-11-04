المغرب يرد على اتهام الجزائر له بقتل 3 جزائريين في الصحراء الغربية

أعربت الحكومة المغربية عن التزامها بمبدأ حسن الجوار، وذلك في أول تعليق على إعلان الجزائر مقتل ثلاثة من مواطنيها بقصف للقوات المغربية في الصحراء الغربية.

وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بيتاس وفقا لموقع "أنوار بريس": "المغرب تتمسك دائما بمبادئ حسن الجوار مع الجميع القائمة أساسا على الاحترام".

وفي معرض تعليقه على قرار الجزائر وقف الغاز عبر الأنبوب المغربي-الأوروبي، شدد على أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير على المملكة، وأن الغاز الذي جرى تدفقه عبر هذا الأنبوب لم يكن مخصصا للاستعمالات المنزلية.

وأشار بيتاس إلى أن جزءا من هذا الغاز كان مخصصا لإنتاج الكهرباء، متعهدا بأن سعر الكهرباء في المملكة لن يشهد أي زيادة.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الجزائر أن ثلاثة من مواطنيها قتلوا جراء قصف القوات المغربية شاحنتهم عند الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، متعهدة بأن "هذه الجريمة لن تمر بدون رد".

المصدر : "أنوار بريس"