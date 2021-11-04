الجزائر.. وزير الموارد المائية يكشف نسبة امتلاء السدود

كشف وزير الموارد المائية الجزائري، كريم حسني، اليوم الخميس، أن نسبة امتلاء السدود بلغت 26 في المئة، واصفا الوضعية الحالية بغير المرضية.

وقال حسني إن "22 سدا على مستوى الوطني شهد تراجعا كبيرا في معدلات الامتلاء"، مشيرا إلى أنه "في إطار توفير الماء الشروب للمواطنين، قامت مصالح الوزارة بإنجاز عدد من مراكز تحلية مياه البحر لتخلص من ندرة المياه".

وكان الأمين العام لوزارة الموارد المائية، إسماعيل عميروش قد كشف، في يونيو الماضي، أن البلاد تشهد منذ ثلاث سنوات حالة من الجفاف المستمر مما أدى الى انخفاض حاد في منسوب مياه السدود بـ 22 ولاية بوسط وغرب البلاد، مشيرا إلى أن "على الدولة أن تستثمر في مشاريع تحلية مياه البحر بحيث يستهدف تغطية حاجيات البلاد من المياه بنسبة 50 بالمائة في غضون 2030".

المصدر: "الشروق"