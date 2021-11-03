السعودية تعلن الوصول إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، وصول المملكة العربية السعودية إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل إن "السعودية وصلت إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا"، مؤكدا "أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها".

#وزير_الصحة: وصول المملكة ولله الحمد إلى نسبة ٧٠٪ من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، مع أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.#واس_عامpic.twitter.com/Q97H38vcFE — واس العام (@SPAregions) November 3, 2021

وأضاف: "قبل أشهر كنا نراقب ارتفاع عدد الحالات والوفيات الناجمة عن كورونا، وها نحن اليوم نراقب انخفاضها ذلك نتيجة الوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية"، داعيا المواطنين إلى "المسارعة لاستكمال عملية التحصين، ولمن مر 6 أشهر على أخذهم الجرعة الثانية، أن يعززوا مناعتهم بجرعة تنشيطية".

وشدد على "ضرورة عدم التهاون بالإجراءات الاحترازية، فتهاون فرد واحد قد يهدم المجتمع بأسره ويرجع بنا خطورات للوراء ويساهم في موجات جديدة من الوباء".

المصدر: "واس"